Nikkei, Topix und Co.: Delta-Sorgen haben Asien-Börsen weiter fest im Griff

Die asiatischen Aktienmärkte können am Donnerstag der Rekordjagd der Wall Street nicht folgen. Befürchtungen über die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vor allem in asiatischen Ländern drückte auf die Stimmung der Anleger. „Das Geld ist im Moment nur in den amerikanischen und europäischen Märkten“, sagte Daniel Lam, Senior Cross-Asset-Stratege bei Standard Chartered Wealth Management.