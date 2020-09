Nikkei, Topix und Co.: Die Aktienmärkte in Asien steigen wieder

Kursgewinne an der Wall Street haben am Freitag die Aktienmärkte in Asien beflügelt. Börsianern zufolge setzten Investoren darauf, dass die Regierungen mit neuen Konjunkturpaketen auf den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise reagieren werden. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 23.231,35 Punkte. Die Börse in Shanghai rückte 0,2 Prozent vor.