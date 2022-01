Nikkei, Topix und Co.: Die Tokioter Börse startet im Plus

Der LPR wird am 20. jeden Monats festgelegt. Die meisten Kredite in China basieren auf den einjährigen Zins, der fünfjährige beeinflusst Hypotheken. Dabei ist der LPR an den Referenzzins für mittelfristige Darlehen an gewisse Finanzinstitute (MLF) gekoppelt, den die PBoC am 17. Januar überraschend auf 2,85 von 2,95 Prozent gesenkt hatte.