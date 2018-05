Nikkei, Topix und Co.: Diplomatischer Trick oder ernste Drohung? Wie Investoren auf Nordkoreas Vorgehen reagieren

Doch während in der Welt der Diplomatie Hektik ausbrach, blieben die Anleger in Asien recht gelassen. Sowohl in Japan, Südkorea und China eröffneten die Märkte nur etwas niedriger als am Vortag. In Japan sank der Nikkei-225-Aktienpreisdurchschnitt bis zur Mittagspause um nur 0,4 Prozent Prozent auf 22.731 Yen.