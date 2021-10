Nikkei, Topix und Co: Energiekrise facht Inflationssorgen der Anleger in Asien an

Die asiatischen Aktienmärkte verlieren am Dienstag nach einem starken Wochenauftakt an Fahrt. Die weltweite Energiekrise schürte bei den Anlegern erneut Inflationsängste und trübte die Stimmung vor der Bilanzsaison. „Die Risikomärkte hatten einen durchwachsenen Start in die Woche wegen spärlichen Daten im Vorfeld der US-Gewinnsaison“, so die Analysten der ANZ in einer Mitteilung. „Die Volkswirtschaften scheinen gerade in eine schwierigere Phase zu kommen, und wir denken, dass Anleger und Unternehmen genau beobachten werden, wie die Wirtschaftsdaten und Ertragsergebnisse ausfallen.“