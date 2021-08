Nikkei, Topix und Co.: Enttäuschende China-Daten drücken Asien-Börsen

„Die niedrigen Impfquoten und die geringe Toleranz gegenüber der Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung deuten darauf hin, dass Asien die wirtschaftlich am stärksten von der Delta-Variante bedrohte Region ist“, so Bruce Kasman, Wirtschaftsexperte bei JP Morgan. Hinzu kommt die Unsicherheit über die möglichen geopolitischen Auswirkungen des plötzlichen Zusammenbruchs der afghanischen Regierung und die Folgen für die politische Stabilität in der Region.