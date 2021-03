Nikkei, Topix und Co.: Erholung der US-Wirtschaft treibt Asien-Börsen an

Optimismus auf eine beschleunigte globale Erholung versetzt am Montag die asiatischen Anleger in Kauflaune. "Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr mit 6,4 Prozent solide expandieren wird, angetrieben von einem großen fiskalischen Stimulus in den USA, mit positiven Spillover-Effekten für den Rest der Welt", sagte Christian Keller, Ökonom bei Barclays. "Die steigende Inflation in den kommenden Monaten dürfte nur vorübergehend sein, und die wichtigsten Zentralbanken scheinen entschlossen zu sein, darüber hinweg zu sehen."