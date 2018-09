Nikkei, Topix & Co Fed-Chef Powell zieht Asien-Börsen nach oben

ShanghaiPositive Konjunktureinschätzungen von Fed-Chef Jerome Powell haben nicht nur die Wall Street, sondern zeitweise auch die Aktienkurse in Asien steigen lassen. An der Tokioter Börse notierte der Leitindex Nikkei am Freitagvormittag 1,5 Prozent höher, der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte ebenso wie die chinesische Börse in Shanghai unverändert. der australische Markt legte ein halbes Prozent zu.