Nikkei, Topix und Co.: Fed-Politik heizt Asien-Börsen an

Das Festhalten der US-Notenbank Fed an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik versetzt die asiatischen Anleger am Donnerstag in Kauflaune. „Wenn die Fed keine Zinsanhebung vornimmt, ist das sehr preistreibend für riskante Anlagen“, sagte Teresa Kong, Portfoliomanagerin bei Matthews Asia. „Wir sollten eine leichte Rallye bei asiatischen Vermögenswerten und Währungen sehen.“