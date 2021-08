Nikkei, Topix und Co.: Fed-Protokolle dämpfen Appetit der Anleger in Asien

Schwächelnde Konjunkturdaten aus China, die Situation in Afghanistan und die jüngsten Protokolle der US-Notenbank Fed lassen die Anleger in Asien am Donnerstag nicht los. „Das Protokoll zeigt eine Fed, die in den meisten Fragen ziemlich gespalten ist, aber einräumt, dass wir dem Punkt des Taperings viel näher kommen“, schrieben ING-Analysten in einer Notiz.