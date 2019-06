Nikkei, Topix & Co: Fed-Signal für Zinssenkung schiebt Asiens Börsen an

TokioDas Signal der US-Notenbank für eine baldige Zinssenkung hat den Börsen in Fernost am Donnerstag Auftrieb verliehen. Zwar beließ die japanische Zentralbank ihre Geldpolitik unverändert, doch die Ankündigung der Federal Reserve vom Vortag, bei Bedarf zu handeln, „um das Wachstum zu sichern“, ermutigte die Anleger. Zudem schob erneut die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse an, nachdem US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping ein Treffen am Rande des G20-Gipfels in der kommenden Woche angekündigt hatten.