Nikkei, Topix und Co.: Fed-Vize Clarida beruhigt nervöse Asien-Märkte

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 28.564 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1919 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.