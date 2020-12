Nikkei, Topix und Co.: Furcht vor neuer Virus-Variante drückt viele Börsen Asiens ins Minus

Die asiatischen Aktien sind am Montag infolge des Ausbruchs einer womöglich ansteckenderen Variante des Coronavirus in Großbritannien gefallen. Auch eine Einigung über ein milliardenschweres Konjunkturpaket in den USA konnte die Stimmung der Anleger nicht heben. Der republikanische Mehrheitsführer des US-Senats, Mitch McConnell, sagte, dass Republikaner und Demokraten sich über ein Corona-Hilfspaket in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar verständigt hätten, das noch am Montag verabschiedet werden soll. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26.649 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1783 Punkten.