Nikkei, Topix & Co Furcht vor zweiter Welle und Powell-Worte lasten auf Asiens Börsen

In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag 1,7 Prozent schwächer bei 19.914,78 Punkten aus dem Handel. In China gaben die Kurse ebenfalls nach. „Wir denken nicht, dass der Markt wieder auf die Tiefststände zurückfällt, aber er hat wahrscheinlich das beste bereits gesehen, und deswegen erwarte ich eine Korrektur“, sagte Tony Huntley, Chefinvestor beim Fondsmanager Adansonia Capital. „Meine größte Sorge dabei ist, dass wir eine zweite Welle von Neuinfektionen sehen.“