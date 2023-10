Nikkei, Topix & Co.: Geopolitische Spannungen belasten trotz guter Wirtschaftsdaten Asien-Börsen

Die Börse in Shanghai verlor 1,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 1,6 Prozent. Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor bremsten den Aufschwung an den Märkten nach den jüngsten Anzeichen einer Stabilisierung der Wirtschaft und verunsicherten die Anleger: Chinas größter privater Immobilienentwickler Country Garden sollte am Mittwoch eine Kuponzahlung in Höhe von 15 Millionen Dollar für eine im September 2025 fällige Anleihe leisten, aber zwei Anleihegläubiger sagten Reuters, sie hätten die Zahlung noch nicht erhalten. Sollte die Zahlung ausbleiben, droht dem Immobilienentwickler die Insolvenz.