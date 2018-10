Nikkei, Topix & Co. Gewinnmitnahmen an Tokioter Börse – Dollar auf Elf-Monats-Hoch

TokioGewinnmitnahmen haben den japanischen Nikkei-Index am Donnerstag belastet. Der Leitindex verlor in einem wechselvollen Handel 0,2 Prozent auf 24.054 Zähler. Das Börsenbarometer war zuletzt auf den höchsten Stand seit 27 Jahren geklettert. Der breiter gefasste Topix stieg am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 1806 Punkte.