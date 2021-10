Nikkei, Topix und Co: Handel mit Evergrande-Aktien in Hongkong ausgesetzt – Börsen geben nach

Die Aktienkurse in Asien haben am Morgen angesichts der Sorgen über Chinas Immobiliensektor nachgegeben. Der Handel mit Aktien des hoch verschuldeten Unternehmens China Evergrande wurde an der Hongkonger Börse ausgesetzt, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche zum zweiten Mal eine wichtige Zinszahlung für seine Offshore-Schulden verpasst hatte.