Nikkei, Topix & Co.: Handelskonflikt belastet Asiens Börsen

Unterdessen hat die Teuerung in Japan im April etwas angezogen. Die Preise stiegen in der Kernrate ohne die stark schwankenden Preise für frische Lebensmittel um 0,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Experten hatten mit einer Teuerungsrate in dieser Höhe gerechnet. Werden zusätzlich Energiepreise herausgerechnet, zogen die Lebenshaltungskosten um 0,6 Prozent an. Das ist zwar die höchste Inflationsrate seit Juni 2016, aber immer noch weit vom Ziel der Bank von Japan von zwei Prozent entfernt.