Nikkei, Topix & Co Handelsstreit belastet Börse in Japan

02. September 2019 , aktualisiert 02. September 2019, 06:04 Uhr

Die Börse in Tokio ist angesichts der in Kraft getretenen Sonderzölle mit Verlusten in die Woche gestartet. Bei den Einzelwerten sind vor allem Firmen mit starker Präsenz in China betroffen.