Nikkei, Topix & Co.: Handelsstreit belastet Tokioter Börse

TokioDie Zweifel an Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China lasteten auch am Donnerstagvormittag auf der Börse in Tokio. Aufgehellt wurde die gedämpfte Stimmung Händlern zufolge aber durch die Protokolle der Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Anfang Mai. Diese signalisierten, dass die Fed zumindest das Tempo ihrer Zinserhöhungen nicht anziehen werde.