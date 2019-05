Nikkei, Topix & Co.: Handelsstreit belastet Tokioter Börse

Eine schnelle Einigung zwischen den beiden Ländern sei nicht in Sicht, schrieben die Analysten von JPMorgan in einem Kommentar. „Im Handelskonflikt gibt es keinen Fortschritt und es ist schwer vorstellbar, dass die beiden Seiten ein endgültiges und permanentes Abkommen in näherer Zeit erreichen.“ Das könne die Ängste vor einer globalen Rezession wieder aufflammen lassen.