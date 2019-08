Nikkei, Topix & Co: Handelsstreit lastet auf Asiens Börsen

Die Sorgen über den Handelsstreit wurden verstärkt durch eine Warnung von Goldman Sachs vor dem wachsenden Risiko einer Rezession. Die Investmentbank ging zudem nicht mehr davon aus, dass der Handelskonflikt vor der US-Präsidentenwahl 2020 beigelegt werden könnte. Nachteilig auf den Börsenstart in Asien wirkten sich auch die Entwicklungen in Europa aus. Die britische Wirtschaft schrumpfte im zweiten Quartal überraschend zum ersten Mal seit 2012. In Deutschland ging die Industrieproduktion so stark zurück wie zum letzten mal vor neun Jahren.