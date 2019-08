Nikkei, Topix & Co: Handelsstreit lastet weiter auf Asiens Börsen

Tokio Die Furcht vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen die USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte auch am Mittwoch fest im Griff gehalten. Äußerungen der US-Regierung, wonach sie den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen und an der nächsten Verhandlungsrunde im September festhalten wolle, konnten den Kursen nur wenig halt geben. An der Tokioter Börse gab der Nikkei-Index bis zum Mittag 0,8 Prozent auf 20.417 Punkte nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent. Auch die chinesischen Börse in Shanghai lag im Minus.