Nikkei, Topix & Co: Hoffnung auf ein baldiges Abkommen im Handelsstreit entspannt asiatischen Börsen

Positive Signale bei den chinesischen und amerikanischen Handelsgesprächen haben am Mittwoch die Hoffnungen bei den asiatischen Anlegern auf eine Lockerung der Zölle im Handelskonflikt geschürt. Die USA und China sind nach Angaben von Präsident Donald Trump kurz vor einer ersten Einigung auf dem Weg zur Lösung ihres Handelsstreits. „Wir befinden uns in den letzten Zügen eines sehr wichtigen Deals. Ich denke, man könnte sagen, es ist einer der wichtigsten Deals aller Zeiten im Handel“, sagte Trump am Dienstag.