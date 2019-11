Nikkei, Topix & Co: Hoffnung auf Einigung im Handelsstreit - Börse Tokio legt zu

Die Börse in Tokio hat am Freitag zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Vormittagshandel um 0,7 Prozent auf 23.313 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,8 Prozent auf 1697 Zähler. Händler verwiesen auf die gestiegene Aussicht einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, hatte erklärt, es gebe „sehr konstruktive Diskussionen“ mit Peking. Beide Seiten seien in engem telefonischen Kontakt und ein Abkommen könne schon bald geschlossen werden.