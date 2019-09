Nikkei, Topix & Co.: Hoffnung auf Einigung im Handelsstreit hebt die Stimmung an Asiens Börsen

Hoffnungen auf eine Entspannung des US-chinesischen Handelsstreits haben für eine positive Stimmung an den Börsen in Fernost gesorgt. Nachdem US-Finanzminister Steven Mnuchin die Wiederaufnahme der Gespräche mit China in zwei Wochen ankündigte, notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,2 Prozent stärker bei 22.131 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,5 Prozent auf 1625 Zähler.