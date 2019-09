Nikkei, Topix & Co.: Hoffnung auf Entspannung im Zollstreit stützt Tokioter Börse

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China verhilft der Börse in Japan zu Gewinnen. Zudem versetzten positive Konjunkturdaten aus den USA die Anleger am Freitag in gute Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte gegen Mittag 0,5 Prozent fester bei 21.188 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,3 Prozent auf 1539 Zähler.