Nikkei, Topix & Co.: Hoffnung im Handelsstreit treibt Börsen in Asien an

TokioDie Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen in Japan am Donnerstag angetrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Vormittag (Ortszeit) 0,1 Prozent höher bei 22.234 Punkten. Im frühen Handel war er zunächst bis auf 21.871 Stellen gesunken. Dann aber erklärte die chinesische Regierung, noch im August werde eine Delegation zu Gesprächen über den Handelsstreit in die USA fliegen.