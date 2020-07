Nikkei, Topix & Co.: Hoffnungen auf US-Bilanzsaison verlängert Rally an asiatischen Börsen

„JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo legen alle am Dienstag ihre Berichte vor und es besteht die Ansicht, dass die Messlatte ziemlich niedrig gelegt wurde, um die fast obligatorischen 'besser als erwartet'-Ergebnisse zu erzielen – trotz des Fehlens eines Ausblicks bei vielen Unternehmen.“ Am Mittwoch berichten Goldman Sachs und die Bank of NY, am Donnerstag Netflix und Morgan Stanley.