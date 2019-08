Nikkei, Topix & Co: Hongkong-Proteste und Peso-Crash drücken Asiens Börsen ins Minus

Die Vorgaben von den US-Börsen für die Märkte in Asien waren schwach gewesen. In New York waren der Dow Dow-Jones-Index der Standardwerte 1,5 Prozent tiefer in die neue Handelswoche gestartet. Abwärts ging es am Montag auch an der Technologiebörse Nasdaq. Den Anlegern in den USA, aber auch zuvor in Europa hatte die Angst vor einer globalen Rezession wegen des Handelsstreits die Laune verdorben.