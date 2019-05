Nikkei, Topix & Co.: Huawei-Sorgen bremsen Asiens Börsen

TokioDie Furcht vor einer weiteren Eskalation des US-chinesischen Handelskonflikts nach den jüngsten Sanktionen gegen Huawei haben die asiatischen Börsen belastet. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 21.219 Zähler nach. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan lag 0,2 Prozent im Plus. „Es sieht so aus, als ob der Handelskrieg zunehmend zu einem Technologie-Krieg wird“, sagte Seema Shah, Investmentstratege bei Principal Global Investors in London. „Je weiter sich dieser Trend entwickelt, desto größer werden die Kollateralschäden - besonders in Asien und den USA, aber die Folgen werden weltweit zu spüren sein.“