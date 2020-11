Nikkei, Topix und Co.: Impfstoff-Euphorie hält bei asiatischen Anlegern an

„Ein Rotationsthema bleibt an den Aktienmärkten offensichtlich“, sagte Rodrigo Catril, Anlagestratege bei der National Australia Bank. „Große Tech-Anbieter, die von unserer virusbedingten Verhaltensänderung profitiert haben, fallen jetzt in Ungnade, während Small-Cap-Aktien und diejenigen, die am stärksten von Einschränkungen durch sozialen Abstandsregeln betroffen waren, eine Outperformance erzielten.“