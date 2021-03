Nikkei, Topix und Co.: Inflationsangst bringt asiatische Börsen ins Schwanken

Die asiatischen Anleger sind am Montag wegen der Sorge vor einer Beschleunigung der Inflation zurückhaltend. „Einschließlich des vorgeschlagenen Konjunkturpakets und weiterer Unterstützung durch ein Infrastrukturgesetz in den USA in der zweiten Jahreshälfte ist die gesamte fiskalische Unterstützung der Vereinigten Staaten sechsmal größer als der EU-Konjunkturfond“, sagte der Bank of Amerika-Analyst Athanasios Vamvakidis. „Auch die Fed ist unterstützend, da die Geldmenge in den USA zweimal schneller wächst als in der Eurozone.“ Analysten erwarten jedoch auch eine starke Beschleunigung der Inflation, die zum Teil durch den jüngsten Ölpreisanstieg nach dem Angriff auf die Öl-Anlagen in Saudi-Arabien angeheizt wird.