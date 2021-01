Nikkei, Topix und Co.: Japanische Börse folgt Wall Street ins Minus

Nach schwachen Vorgaben der Wall Street hat auch die Börse in Tokio schwächer tendiert. Vor allem Anleger, die zuletzt kräftig in Technologieaktien investiert hatten, nahmen am Donnerstag Gewinne mit. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 28.323 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1844 Punkten.