Nikkei, Topix & Co: Japanische Wirtschaftsdaten drücken Tokioter Börse

Die Börsen in Asien haben sich am Montag zunächst durchwachsen gezeigt. Die jüngsten japanischen Wirtschaftsdaten drücken in Tokio die Stimmung der Anleger: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.108 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1614 Punkten, da das Land im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie den größten wirtschaftlichen Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen hinnehmen muss.