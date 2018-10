Nikkei, Topix & Co. Japanischer Aktienmarkt folgt Wall Street in den Keller

TokioDer japanische Aktienmarkt ist am Donnerstag im Gefolge der US-Börsen in die Knie gegangen. „Schwache US-Eigenheimdaten, gemischte Unternehmensergebnisse, Handelskriegsängste und Sorgen über eine sich verlangsamende Weltwirtschaft trugen alle zum Ausverkauf bei“, schrieb Rivkin Securities aus Sydney in einer Notiz an die Kunden. „Die Stimmung der Anleger bleibt verhalten, da wir Berichte von über 100 S&P 500 Unternehmen erwarten, darunter Amazon, Alphabet und Comcast CMCSA.O.“