Nikkei, Topix & Co. Konjunkturängste sorgen für Kursverluste an Asiens Börsen

TokioZunehmende Sorgen um das Wachstum der Weltwirtschaft haben am Mittwoch Asiens Aktienmärkte ins Minus gedrückt. Börsianer verwiesen auf die vorangegangenen deutlichen Kursverluste an der Wall Street. In Tokio sank der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 21.484 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte 1,4 Prozent ein.