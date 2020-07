Nikkei, Topix & Co.: Konjunkturdaten beflügeln Asiens Börsen

Konjunkturdaten aus China und den USA haben Asiens Anleger am Freitag bei Aktien zugreifen lassen. In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,3 Prozent auf 22.220 Punkte. Die Börse in Shanghai gewann 0,9 Prozent und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen 0,6 Prozent. Der Arbeitsmarktbericht in den USA für Juni fiel besser aus als erwartet. In China wuchs die Dienstleistungsbranche im Juni so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr.