Nikkei, Topix & Co: Konjunkturhoffnungen beflügeln Asiens Börsen

In der Hoffnung auf eine rasche Belebung der Wirtschaft nach dem Auslaufen vieler Corona-Restriktionen haben sich Asiens Anleger mit Aktien eingedeckt. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte am Dienstag den neunten Tag in Folge zu – das ist die längste Gewinnserie seit Anfang 2018.