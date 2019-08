Nikkei, Topix & Co: Konjunktursorgen lasten auf Asiens Börsen

Sorgen um die Weltkonjunktur haben am Mittwoch die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten getrübt. Börsianer warfen die Frage auf, ob die Notenbanken in den USA und anderen Ländern den Volkswirtschaften auf die Sprünge helfen werden. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent höher auf 20.487 Punkten. Der chinesische CSI300 hingegen sank um 0,6 Prozent. Am Dienstag hatten wiederaufkeimende Rezessionsängste bereits die Wall Street ins Minus gedrückt.