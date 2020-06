Nikkei, Topix & Co: Konjunktursorgen und Corona-Cluster drücken die asiatischen Börsen

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch eine Pause vom gestrigen Höhenflug genommen. Weitere Coronavirus-Fälle in Peking stellten das Vertrauen der Märkte in eine rasche wirtschaftliche Erholung auf die Probe, obwohl die Erholung der US-Einzelhandelsumsätze im Mai besser ausfiel als erwartet.