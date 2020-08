Nikkei, Topix & Co: Kosten der Pandemie belasten Stimmung an Asiens Börsen

In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,3 Prozent schwächer bei 22.514,85 Punkten aus dem Handel. In China lagen die Kurse kaum verändert. Die trüberen Konjunkturaussichten und hohen Infektionsraten in den USA lasteten auf dem Dollar, der Yen stieg im Gegenzug. Ein Dollar kostete 105,79 Yen.