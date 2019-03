Nikkei, Topix & Co.: Kurse an der Tokioter Börse rutschen weiter ab

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte fiel im Vormittagshandel um 0,6 Prozent auf 21.604 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1615 Zähler nach. Die Börse in Shanghai legte hingegen 0,3 Prozent zu. Hier ermutigten Äußerungen der chinesischen Staatsplanungsausschusses die Anleger, wonach die Regierung angesichts der sich abkühlenden Konjunktur den Binnenkonsum in diesem Jahr weiter stärken will.