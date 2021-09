Nikkei, Topix und Co.: Lieferketten-Probleme und Inflationssorgen lassen Anleger nicht los

Sorgen über Inflation und Lieferengpässe belasten auch am Mittwoch die Märkte in Asien. Selbst der starke Vorlauf an der Wall Street konnte die Anleger nicht mitreißen. „Es ist derzeit etwas unruhig und unsicher, wir hatten ein paar schwache Tage aufgrund von Sorgen um das globale Wachstum und dann kommen die Märkte, zumindest die US-Märkte, plötzlich zu dem Schluss, dass es doch nicht so schlimm ist“, sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP Capital.