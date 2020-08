Nikkei, Topix & Co: Maue Konjunkturdaten aus China belasten Asien-Börsen

Jüngste Konjunkturdaten aus China haben am Freitag die Stimmung der Anleger in Asien gedämpft. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,2 Prozent schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio verbuchte ein Plus von 0,1 Prozent. Er stieg auf 23.275 Punkte. Doch der breiter gefasste Topix-Index kam nicht recht vom Fleck. Er stand nahezu unverändert bei 1624 Zähler.