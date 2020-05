Nikkei, Topix & Co: Mögliche zweite Infektionswelle lastet auf den asiatischen Börsen

Asiatische Aktien sind am Dienstag in Sorge um eine mögliche zweite Infektionswelle abgerutscht. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan wurden am Montag fünf neue Fälle gemeldet. Der Blick nach Wuhan veranlasste die Investoren, eine möglichst sichere Rückkehr an die Arbeitsplätze zur Wiedereröffnung der Wirtschaft infrage zu stellen. Auch weitere Länder zeigten sich über eine zweite Infektionswelle besorgt, da sie die Beschränkungen schrittweise lockern.