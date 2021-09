Nikkei, Topix und Co: Möglicher Domino-Effekt von Evergrande belastet Asien-Börsen

Die asiatischen Aktien können sich am Dienstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Die ungelöste Schuldenkrise des Immobilienkonzerns Evergrande und Stromausfälle in China verschreckten die Anleger. „Was wir in China mit den Bauunternehmern und den Stromausfällen sehen, wird sich negativ auf die asiatischen Märkte auswirken“, sagte Tai Hui, Asien-Stratege von JPMorgan der Nachrichtenagentur Reuters. Die Investoren versuchen, den potenziellen Dominoeffekt von Evergrande zu berechnen und die durch die Regierung in Peking festgelegten CO2-Emissionsziele und die steigenden Kohlepreise verursachten Engpässe behindern die Produktion einiger Energiekonzerne.