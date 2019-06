Nikkei, Topix & Co: Nikkei im Minus – Handelskonflikt stimmt Anleger vorsichtig

TokioDer schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Freitag Japans Aktienmarkt belastet. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent tiefer auf 21.421 Punkten. Investoren hoffen, dass US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping bei einem Treffen auf dem G20-Gipfel kommende Woche in Japan für eine Deeskalation im Zollkonflikt sorgen werden. Die chinesische Börse in Shanghai gewann 0,6 Prozent.