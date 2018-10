Nikkei, Topix & Co. Nikkei steigt auf höchsten Stand seit November 1991

TokioDie Börse in Tokio ist zum Wochenauftakt auf den höchsten Stand seit fast 27 Jahren gestiegen. Hintergrund ist der stetig schwächer werdende Yen, der insbesondere Exportwerden zugutekommt. Der Leitindex Nikkei kletterte am Montag bis auf 24.306,54 Punkte und lag damit so hoch wie zuletzt im November 1991. Zuletzt betrug das Plus noch 0,6 Prozent bei 24.263 Zählern. Die Zuversicht der Großkonzerne sank allerdings bereits zum dritten Quartal in Folge, wie der aktuelle Tankan-Bericht der japanischen Notenbank zeigt. Es ist der längste Fall seit 2009.