Nikkei, Topix und Co.: Nikkei unter Druck – Gewinnmitnahmen zum Wochenschluss

Am Tokioter Aktienmarkt haben Anleger am Freitag Gewinne mitgenommen. Hoffnungen auf eine breit angelegte wirtschaftliche Erholung rückten in den Hintergrund, sagten Börsianer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sank 1,1 Prozent auf 29.894 Punkte. Die Börse in Shanghai gab 0,3 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 1,2 Prozent.